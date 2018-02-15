Нервы подвели: российские фигуристы упустили олимпийскую медаль

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли лишь четвертое место в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пхенчхане, допустив несколько ошибок в произвольной программе. Напомним, что после короткой программы спортсмены из России шли вторыми, уступая китайскому дуэту Суй Вэньцзин – Хань Цун.

Олимпийскими чемпионами стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо. Серебро досталось китайцам, бронзу завоевали канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Российские фигуристы объяснили свой неудачный прокат сильным волнением. По словам Владимира Морозова, он с партнершей «не справились с нервами». «Мы не смотрели и никогда не смотрим на конкурентов, мы были готовы, – приводит слова Морозова ТАСС. – Ко льду замечаний нет». Напомним, ранее Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях.

Тренер спортсменов Андрей Хекало согласился с оценкой подопечного: «Это психологический аспект. Трудно было выступать под четвертым стартовым номером в группе сильнейших. Как катались конкуренты, они не смотрели, но все равно осознавали, как им надо кататься» (цитата по «Р-Спорт»).

«Здесь же борьба с самим собой. Надо настроиться и откатать так, как ты катаешь на тренировках», – заявил наставник спортсменов.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

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