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Четверг, 15 февраля 2018, 13:21 мск

Спорт

Российский сноубордист сломал ногу в полуфинале на Играх в Пхенчхане

Фото: скриншот трансляции TeleSport

Российский сноубордист, уроженец Красноярска, серебряный призер Игр в Сочи Николай Олюнин получил травму во время полуфинального заезда олимпийского турнира в дисциплине кросс на Играх-2018 в Пхенчхане и не смог финишировать. Олимпиец столкнулся с соперником во время прохождения одного из виражей дистанции и упал. Подняться самостоятельно он не смог и остался лежать на трассе.

В итоге с трассы его унесли на носилках. Как передает «Р-Спорт», Олюнин успел сообщить журналистам, что травмировал колено. «Советский спорт» в свою очередь сообщает, что атлет пролежал на трассе 10 минут, пока к нему не подоспела помощь, а уже в больнице ему диагностировали перелом ноги.

Пхенчхан, Иван Гридин

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