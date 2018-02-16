Россия взяла вторую серебряную медаль Олимпиады в скелетоне

Скелетонист Никита Трегубов завоевал серебро Олимпийских игр в Пхенчхане. Российский спортсмен уступил сопернику из Южной Кореи Юн Сун Бину. Таким образом, в копилке сборной России две серебряные и четыре бронзовые награды.

По итогам четвертого заезда время Никиты Трегубова – 3 минуты 22,18 секунды. Южнокорейский спортсмен взял золото с результатом 3.20,55. Бронзовая медаль досталась британскому скелетонисту Доминику Парсонсу – 3.22,20.

После заезда Трегубов заявил журналистам, что посвящает свою медаль бабушке, которой не стало год назад, пишет «Чемпионат». Кроме того, в своей речи атлет упомянул спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду из-за запрета МОК.

«Конечно, можно говорить, что сегодня я бился не только за себя, но и за всех спортсменов, которые не приехали. Я бился за всех наших отстраненных ребят. К сожалению, все вот так. Ничего не поделать. Надо дальше биться. Мы приносим медали даже вот в таком усеченном составе – можно сказать, молодежном, ведь я только юниорский мир выиграл», – заключил Трегубов.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 15.02.18

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