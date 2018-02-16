Российский лыжник Денис Спицов выиграл олимпийскую бронзу

Российский лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21-летний спортсмен, выступающий за Тюменскую область, пробежал дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды, уступив победителю гонки – швейцарцу Дарио Колонье 23 секунды. Вторым на финиш пришел норвежец Симен Хегстад Крюгер (+18,3).

Другие российские лыжники завершили забег со следующими результатами: Андрей Мельниченко стал 14-м (+1.18,2), Андрей Ларьков – 20-й (+1.41), Алексей Виценко – 49-й (+3.02,5).

Бронза Спицова стала седьмой олимпийской наградой в копилке России. Ранее сегодня серебряную медаль завоевал российский скелетонист Никита Трегубов. Теперь в активе отечественных атлетов две серебряные и пять бронзовых медалей.

Ранее Денис Спецов занял четвертое место в скиатлоне, пропустив вперед себя на финише трех норвежцев.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 16.02.18

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