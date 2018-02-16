Российские хоккеисты разгромили Словению во втором олимпийском матче

Сборная России по хоккею одержала крупную победу во втором матче олимпийского турнира в южнокорейском Пхенчхане. Российская команда обыграла словенцев со счетом 8:2.

В составе сборной России трижды отметился Кирилл Капризов, дубль оформил Илья Ковальчук, еще по шайбе забросили Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков. За словенскую команду шайбы забили Ян Муршак и Жига Панце.

Нападающий Илья Ковальчук повторил достижение Павла Буре, забросив 11 шайб на олимпийских турнирах. Кирилл Капризов оформил первый хет-трик и возглавил список соревнований.

17 февраля россияне сыграют со сборной США, которая после двух игр возглавляет турнирную таблицу в группе с четырьмя очками.

Пхенчхан, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан, Москва. Другие новости 16.02.18

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