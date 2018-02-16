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Пятница, 16 февраля 2018, 16:32 мск

Спорт

Конькобежка Наталья Воронина принесла России восьмую медаль Олимпиады

Фото: twitter/olympic_russia

Российская конькобежка Наталья Воронина выиграла бронзу на дистанции 5000 метров на Олимпийским играх в Пхенчхане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», золотую медаль завоевала голландка Эсме Виссер, показавшая результат 6 минут 50,23 секунды. 23-летняя нижегородка уступила ей 3,75 секунды. Второй на финиш пришла чешка Мартины Сабликовой (+1,62 секунды).

Ранее в пятницу российские спортсмены взяли две олимпийские медали. Лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль. Теперь в копилке России две серебряные и шесть бронзовых олимпийских медалей.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

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