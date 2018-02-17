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Суббота, 17 февраля 2018, 10:21 мск

Спорт

Российские хоккеистки разгромили Швейцарию и попали в полуфинал Олимпиады

Фото: pyeongchang2018.com

Женская сборная России по хоккею впервые вошла в полуфинал Олимпийских игр. Россиянки выиграли у команды Швейцарии и теперь встретятся со сборной Канадой.

Российские хоккеистки одержали победу на турнире в Пхенчхане, обыграв Швейцарию со счетом 6:2. Счет открыла Анна Шохина, после перерыва швейцарки забросили две шайбы, затем забивали только россиянки. Шайбу в ворота соперниц отправили Виктория Кулишова, Лиана Ганеева, Елена Дергачева, Шохина и Ольга Сосина.

Для женской сборной России попадание в полуфинал Олимпиады – лучший результат в истории. Следующим соперником российской команды будет сборная Канады.

Во втором четвертьфинале сыграют Швеция и Финляндия, этот матч определит соперника сборной США.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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