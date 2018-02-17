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Суббота, 17 февраля 2018, 14:21 мск

Спорт

Лыжницы принесли России бронзу в эстафете на Олимпиаде

Фото: teamrussia.pro

Российские лыжницы завоевали бронзовые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пхенчхане. Таким образом, в копилке России девять олимпийских наград. Золото взяли норвежки, серебро у шведок.

В составе российской команды были Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Сборная Норвегии одолела дистанцию за 51 минуту 24,3 секунды. Команда Швеции заняла второе место, уступив лидеру 2 секунды. Россиянки стали третьими с отставанием 43,3 секунды, передает «Чемпионат».

«У нас стабильная команда была. Ребят, мы третьи и заслуженно! План сработал», – заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В настоящее время в активе российских атлетов две серебряные и семь бронзовых наград.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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