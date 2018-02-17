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Суббота, 17 февраля 2018, 19:59 мск

Спорт

Российские хоккеисты всухую обыграли США

Фото: Reuters

Сборная Олимпийских атлетов из России обыграла американских спортсменов в завершающем матче группового этапа по хоккею. Россияне забили четыре шайбы в ворота соперника, обеспечив себе путевку в четвертьфинал.

Сборная РФ с первых же минут матча задала высокий темп игры соперникам. В первом периоде нападающий Николай Прохоркин реализовал точную передачу от Сергея Мозякина. Во втором периоде Прохоркин вновь отличился, забросив шайбу после передач Мозякина и Сергея Широкова.

За 0,2 секунды до сирены Илья Ковальчук забросил шайбу, а в самом начале третьего периода оформил дубль. В результате Ковальчук, забивающий на протяжении пяти ОИ подряд, побил рекорд легендарного форварда Павла Буре по голам за сборную России на Олимпиадах.

До начала матча сборная России занимала 7-е место, после того как на групповом этапе уступила словакам и разгромила словенцев. Одолеть американцев было необходимо в основное время. С чем наши атлеты справились блестяще.

Стоит отметить, что хоккеисты России и США не жали друг другу руки. «Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом», – сообщила Федерации хоккея России в твиттере.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 17.02.18

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