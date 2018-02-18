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Воскресенье, 18 февраля 2018, 14:29 мск

Спорт

Лыжники добавили в копилку России серебро в эстафете

Фото: teamrussia.pro

Сборная России выиграла серебряную медаль по итогам командной эстафетной гонки 4 по 10 км на Олимпиаде в Пхенчхане. Победу одержали норвежцы, бронза досталась французам.

В составе российской команды выступали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Россияне прошли дистанцию за 1 час 33 минуты 14,3 секунды. Отставание от лидера составило 9,4 секунды. Французская сборная пришла к финишу с отставанием 36,9 секунды.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не смогла сдержать слез после того, как российские лыжники стали серебряными призерами ОИ-2018. «Я так счастлива, что даже не знаю, что говорить. Я просто благодарна своим спортсменам, тренерам и всем за эти прекрасные минуты на трудной Олимпиаде», – цитирует главу ФЛГР РИА «Новости».

В свою очередь президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил вклад Вяльбе в достижения российских лыжников, а также выразил надежду на получение россиянами высших олимпийских наград. ««Наши молодые лыжники и лыжницы выступают на этой Олимпиаде блестяще. Никто не ожидал, что в отсутствие наших лидеров вчерашние юниоры смогут оказать сопротивление шведам, финнам, норвежцам, но изо дня в день берут медали, выступают все лучше и лучше. Вчера – женская эстафета, сегодня – ребята, и уверен, что ребята еще поборются за золото», – заявил Жуков.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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