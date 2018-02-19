«Терять нечего, будем отжигать»: российские танцоры на льду нацелены на награду Олимпиады

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, после проката короткого танца на Олимпийских играх в Пхенчхане, где дуэт занял шестое место, убежден, что в произвольной программе им по силам будет отыграть отставание от третьего места.

Боброва и Соловьев за короткий танец получили 75,47 балла и заняли шестое место. Они уступают американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, занявшим третье место, немногим больше двух баллов.

«В роли догоняющего быть легче. Где-то обидно, что не в последней разминке выступаем, но это спорт. От третьего до седьмого места отрыв два с небольшим балла. Это отыгрывается. Завтра будем отжигать. Терять нечего, с таким настроем это будет правильно», – сказал Соловьев.

Короткий танец выиграли канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр (83,67 балла), установившие мировой рекорд. На второй строчке – французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93 балла).

Еще одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняла 13 место, набрав 66,47 балла.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 19.02.18

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