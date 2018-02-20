Российские хоккеисты узнали соперников в олимпийском четвертьфинале

Российские хоккеисты в четвертьфинале Олимпийских игр в Южной Корее встретятся со сборной Норвегии, передает корреспондент РИА «Новый День».

Норвежская команда сегодня в первом раунде плей-офф обыграла в овертайме сборную Словению со счетом 2:1, обеспечив себе выход в следующий этап состязаний.

Матч Россия – Норвегия пройдет 21 февраля и начнется в 10:40 по московскому времени.

Напомним, 17 февраля российские хоккеисты одержали победу над сборной США в матче группового этапа со счетом 4:0 и вышли в четвертьфинал. После встречи тренер американцев Тони Гранато отказался пожать руку наставнику команды России Олегу Знарку.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 20.02.18

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