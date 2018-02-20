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Вторник, 20 февраля 2018, 16:23 мск

Спорт

СМИ: для олимпийцев приготовили 140 дорогих автомобилей

Скриншот видео на YouTube

Фонд поддержки олимпийцев закупил 140 автомобилей BMW, которые подарят спортсменам по возвращении с Игр в Пхенчхане. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил один из слушателей.

В подтверждении своих слов мужчина прислал видео, в котором снял ряды машин BMW моделей Х4, Х5 и Х6 с наклейками Фонда поддержки олимпийцев. Автор ролика сообщает, что в салоне стоят 140 автомобилей, предназначенных для российских спортсменов, выступающих в Пхенчхане.

Вручение подарков олимпийцам запланировано на 28 февраля.

Напомним, автомобили BMW ранее дарили призерам Олимпийских игр в Рио: X6 – за золотые медали, Х4 – за серебряные, Х3 – за бронзовые.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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