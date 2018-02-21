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Среда, 21 февраля 2018, 14:45 мск

Спорт

Боролись, но уступили: россиянки проиграли хоккейную бронзу Олимпиады финкам

Фото: teamrussia.pro

Российские хоккеистки проиграли сборной Финляндии в поединке за бронзовые медали Олимпиады. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу финских спортсменок, передает корреспондент РИА «Новый День».

Счет на 3-й минуте открыла Петра Ниеминен. Во втором периоде на 21-й минуте Сюзанна Тапани забила вторую шайбу в российские ворота. На 23-й минуте у россиянок отличилась Ольга Сосина. Спустя 10 минут Линда Вялимяки провела третью шайбу. В третьем периоде на 47-й минуте вторую шайбу в ворота финок отправила Людмила Белякова.

Стоит отметить, что россиянки впервые попали в полуфинал Олимпийских игр. Четвертое место – это лучший результат российских хоккеисток на ОИ.

В финале турнира сыграют команды Канады и США.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

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