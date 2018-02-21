Российские хоккеисты разгромили норвежцев в четвертьфинале Олимпиады

Российская сборная со счетом 6:1 одержала победу над командой Норвегии в четвертьфинале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В полуфинале россияне встретятся с чехами, которые ранее одолели США по буллитам.

В четвертьфинальном матче счет открыла российская команда. На девятой минуте шайба после передачи Ильи Каблукова отрикошетила от норвежского защитника и попала Михаилу Григоренко, который не упустил шанс и распечатал ворота противника.

На 14-й минуте россияне в большинстве атаковали норвежцев. Капитан сборной РФ Павел Дацюк передал шайбу Сергею Мозякину, однако вратарь Норвегии Ларс Хауген отразил удар. Никита Гусев добил шайбу в ворота.

Третий гол российские хоккеисты забили за 40 секунд до конца первого периода. Кирилл Капризов и Гусев вывели шайбу на Вячеслава Войнова. С такого близкого расстояния защитник СКА не промазал.

В середине второго периода команда Норвегии размочила счет. Матис Олимб передал пас из-за ворот Александеру Бонсаксену, тот доработал шайбу коньком. Василий Кошечкин не смог отразить атаку.

Буквально через минуту россияне, вновь оказавшись в большинстве, в четвертый раз поразили ворота противника. Илья Ковальчук отправил шайбу с левого фланга на пятачок, Сергей Калинин переиграл защитника и послал шайбу в сетку.

Оказавшись в численном преимуществе, российские хоккеисты забили в пятый раз на 34-й минуте матча. Гусев передал пас Никите Нестерову, тот прострелил шайбу на дальнюю штангу, где в этот момент был Дацюк. Шайба не попала на клюшку капитану россиян, а отскочила от ноги норвежца в ворота.

Финальный прострел совершил Иван Телегин. Каблуков ворвался в зону противника по левому флангу и передал шайбу на Григоренко, тот выполнил скидку на Телегина.

Полуфинал состоится в пятницу, 23 февраля. Россия встретится с командой Чехии, которая ранее по буллитам обыграла сборную США.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 21.02.18

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