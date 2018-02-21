Российские лыжники взяли олимпийское серебро в командном спринте

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебряную медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Южной Корее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спортсмены преодолели дистанцию за 15:57,97 минуты, уступив ставшим олимпийскими чемпионами норвежцам 1,71 секунды. Бронзу взяла французская команда, отстав от Норвегии на 2,02 секунды.

Таким образом, в копилке России уже 13 олимпийских медалей – четыре серебряные и девять бронзовых.

Напомним, 13 февраля Александр Большунов стал обладателем бронзовой медали в спринтерской гонке. 16 февраля Денис Спицов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Спустя два дня российские лыжники завоевали серебро в командной эстафетной гонке 4 по 10 км.

Ранее сегодня олимпийскую бронзу принес России фристайлист Сергей Ридзик в ски-кроссе.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 21.02.18

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