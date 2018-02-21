Инсайдеры: МОК может разрешить олимпийцам пройти под флагом России на закрытии Игр-2018

Российским олимпийцам могут разрешить пронести национальный флаг на закрытии Игр в Пхенчхане. Этот вопрос рассмотрит Международный олимпийский комитет в субботу, 24 февраля.

«Исполком [МОК] будет в субботу, решение будет приниматься большинством голосов. Но будет еще и сессия МОК в воскресенье. Сложно пока сказать, когда именно мы сможем объявить решение общественности», – цитирует Sports.ru директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Вполне вероятно, что МОК снимет запрет на использование российского флага во время церемонии закрытия Олимпийских игр, сообщает Inside the Games. В пользу этого решения говорит факт встречи вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Игоря Левитина и главы МОК Томаса Баха. Отмечается, что переговоры прошли в позитивном ключе.

Свои рекомендации о снятии запрета на демонстрацию флага России дадут члены рабочей группы МОК по работе с российскими олимпийцами под руководством Николь Хоеверц.

Как ранее писал «Новый День», решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане было озвучено в декабре. Тем российским спортсменам, у которых комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нашли следов допинга, разрешили поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом в статусе «атлетов из России» (OAR).

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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