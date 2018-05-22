«Это будет мировая война»: британские фанаты устроят «ад» на ЧМ-2018

Футбольные фанаты из Великобритании организовали почти военную операцию, чтобы, по их словам, защитить граждан Соединенного Королевства, которые приедут в Россию на чемпионат мира. Британские болельщики обещали устроить русским «ад» во время мундиаля.

У футбольных ультрас Великобритании есть план приехать в Россию на ЧМ-2018, чтобы устроить организованное противостояние с российскими фанатами. Об этом сообщает газета The Daily Star со слов одного из болельщиков, который пожелал остаться неназванным.

Русские «понятия не имеют, что их ждет», заявил собеседник издания. «Если люди думают, что это одна большая шутка, что мы собираемся играть в футбол, выпить, покурить и поболтать, – этого не будет», – отметил анонимный фанат, добавив, что британские болельщики едут на чемпионат, чтобы показать русским «ад». ​«Это будет мировая война – третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая», – пригрозил британец.

По его словам, в сговор вступили группировки футбольных клубов «Миллуолл», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», шотландского «Рейнджерс», а также ряда клубов с северо-востока Британии. Английские болельщики готовы драться с русскими фанатами даже «в лесах», используя только свои кулаки.

Собеседник также сообщил, что ультрас заранее отправят в Россию «шпионов», которые соберут информацию о российских болельщиках, чтобы иметь возможность тщательно подготовиться. Некоторым членам футбольных клубов запрещено посещать международные первенства, однако «у них есть способ без проблем попасть в Россию».

Фанат уточнил, что вся эта организационная работа проводится для того, чтобы защитить мирных туристов, которые приедут на ЧМ-2018. «Для них нет защиты. [В Россию приедут] 24 000 болельщиков, и без нас они будут похожи на цыплят, идущих на убой», – заключил представитель ультрас.

Столкновения между российскими и британскими болельщиками произошли в 2016 году на чемпионате Европы по футболу. После матча Россия – Англия в Марселе в ходе беспорядков пострадали 13 человек, один британец скончался. В результате троих россиян приговорили к лишению свободы, более 20 человек депортировали.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 21.05.18

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