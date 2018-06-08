Британия боится за своих ЛГБТ-болельщиков, отправляющихся на ЧМ-2018

Комитет по иностранным делам парламента Великобритании распространил заявление, в котором высказывает обеспокоенность безопасностью британских болельщиков, планирующих поездку на Чемпионат мира – 2018 года в Россию.

«Члены парламента сохраняют особую обеспокоенность вопросами обеспечения безопасности своих болельщиков, представляющих темнокожих, азиатов и нацменьшинства, а также ЛГБТ-сообщество, которые уже сталкиваются с риском нападений и преследований в стране, правительство которой предпринимает слишком мало усилий по борьбе с гомофобией», – зачитал заявление комитета его председатель Том Тугендхат.

Кроме того, комитет «призвал министерство иностранных дел представить гарантии, полученные им от российских властей, по обеспечению безопасности представляющих ЛГБТ болельщиков». Пока, по словам Тугендхата, полученных от министерства заверений недостаточно. «МИД должен предоставить болельщикам максимум информации в оставшееся короткое время. Британские болельщики должны знать, как поступать в рискованных ситуациях, чтобы избежать насилия», – подчеркнули парламентарии.

Как напоминает «Интерфакс», в Россию намереваются отправиться порядка 10 тыс. британских болельщиков. Они планируют посетить Волгоград, где 18 июня английская сборная сыграет свой первый матч с Тунисом. Ранее британское посольство в Москве сообщило, что Великобритания и Россия подписали меморандум о взаимопонимании для обеспечения сотрудничества между органами внутренних дел двух стран на время проведения Чемпионата мира по футболу.

«От имени министерства внутренних дел Великобритании посол Лори Бристоу подписал Меморандум о взаимопонимании с МВД России по сотрудничеству полиции с целью обеспечения безопасности британских болельщиков на ЧМ по футболу», – говорится в сообщении дипмиссии.

Как писал «Новый День», в середине мая британские болельщики обещали устроить русским «ад» во время мундиаля. У футбольных ультрас Великобритании есть план приехать в Россию на ЧМ-2018, чтобы устроить организованное противостояние с российскими фанатами, писала газета The Daily Star. «Русские «понятия не имеют, что их ждет», – заявил один из представителей ультрас. «Если люди думают, что это одна большая шутка, что мы собираемся играть в футбол, выпить, покурить и поболтать, – этого не будет», – отметил анонимный фанат, добавив, что британские болельщики едут на чемпионат, чтобы показать русским «ад». «Это будет мировая война – третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая», – пригрозил британец.

По его словам, в сговор вступили группировки футбольных клубов «Миллуолл», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», шотландского «Рейнджерс», а также ряда клубов с северо-востока Британии. Английские болельщики готовы драться с русскими фанатами даже «в лесах», используя только свои кулаки. Собеседник также сообщил, что ультрас заранее отправят в Россию «шпионов», которые соберут информацию о российских болельщиках, чтобы иметь возможность тщательно подготовиться. Некоторым членам футбольных клубов запрещено посещать международные первенства, однако «у них есть способ без проблем попасть в Россию».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 08.06.18

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