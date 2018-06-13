российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 июня 2018, 14:22 мск

Новости Спорт

Сборная Испании осталась без главного тренера за сутки до старта ЧМ-2018

Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании по футболу, сообщил президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес. Решение было принято за день до старта Чемпионата мира по футболу – 2018.

«Мы благодарны Хулену за все, что он сделал для сборной. Он помог команде попасть на Чемпионат мира в Россию, но мы вынуждены его уволить», – приводит ТАСС слова Рубиалеса Marca. Отмечается, что контракт с 51-летнем тренером национальной команды Испании был рассчитан до лета 2020 года. О причинах увольнения ничего не сообщается.

Как напоминает «Лента.ру», 12 июня стало известно, что Лопетеги станет новым главным тренером мадридского «Реала». По данным испанской прессы, это известие спровоцировало конфликт внутри сборной команды. По всей видимости, это и стало причиной отставки тренера.

Напомним, до старта ЧМ-2018 остался один день. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени. Для испанцев мундиаль начнется в Сочи со встречи с португальцами, которая намечена на 15 июня.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.06.18

Джефф Монсон примеривается к депутатству в горсовете Красногорска. / Сборной России предсказали исход первого матча мундиаля. / Роскачество назвало худшие и хорошие сорта пива в преддверии ЧМ-2018. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

ЧМ-2026 по футболу пройдет сразу в трех странах

Помогут ли футболистам сборной России звезды? Астропрогноз на ЧМ-2018

Сборной России предсказали исход первого матча мундиаля

Роскачество назвало худшие и хорошие сорта пива в преддверии ЧМ-2018

Гранитные шары у мэрии превратили в футбольные мячи (ФОТО)

В дни проведения матчей ЧМ в Екатеринбурге пустят альтернативные трамваи (СХЕМА)

На «Екатеринбург Арене» открылся медиацентр

Курильщиков на стадионах будут только штрафовать, а выпивохам запретят посещать матчи

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Спорт, Испания, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров