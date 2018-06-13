Сборная Испании осталась без главного тренера за сутки до старта ЧМ-2018

Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании по футболу, сообщил президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес. Решение было принято за день до старта Чемпионата мира по футболу – 2018.

«Мы благодарны Хулену за все, что он сделал для сборной. Он помог команде попасть на Чемпионат мира в Россию, но мы вынуждены его уволить», – приводит ТАСС слова Рубиалеса Marca. Отмечается, что контракт с 51-летнем тренером национальной команды Испании был рассчитан до лета 2020 года. О причинах увольнения ничего не сообщается.

Как напоминает «Лента.ру», 12 июня стало известно, что Лопетеги станет новым главным тренером мадридского «Реала». По данным испанской прессы, это известие спровоцировало конфликт внутри сборной команды. По всей видимости, это и стало причиной отставки тренера.

Напомним, до старта ЧМ-2018 остался один день. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени. Для испанцев мундиаль начнется в Сочи со встречи с португальцами, которая намечена на 15 июня.

Москва, Иван Гридин

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