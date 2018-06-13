У сборной Испании за сутки до старта ЧМ-2018 появился новый тренер

Главным тренером сборной Испании по футболу на период Чемпионата мира – 2018 станет спортивный директор национальной команды, бывший капитан мадридского «Реала» Фернандо Йерро, сообщает официальный Twitter национальной команды.

Ранее стало известно об увольнении с поста главного тренера испанской сборной Хулена Лопетеги. Причиной стали переговоры с мадридским «Реалом» о переходе его на работу в этот клуб. Как писали испанские СМИ, новость о том, что он возглавит «королевский» клуб после чемпионата мира, стала причиной конфликта внутри сборной.

Как писал «Новый День», контракт 51-летнего специалиста с национальной командой был рассчитан до лета 2020 года. Йерро также прибыл в Россию в составе испанской делегации в качестве спортивного директора. Напомним, до старта ЧМ-2018 остался один день. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени. Для испанцев мундиаль начнется в Сочи со встречи с португальцами, которая намечена на 15 июня.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.06.18

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