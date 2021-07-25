У России пять медалей Олимпиады: бронзу выиграла рапиристка Лариса Коробейникова

Россиянка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую награду Олимпийских игр в Токио в турнире по фехтованию на рапирах. В финальном бою россиянка победила двукратную чемпионку мира из Италии Аличе Вольпи – 15:14.

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Завоеванная Коробейниковой бронза стала пятой для сборной России. Сейчас на счету российских спортсменов одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды. Сегодня число медалей в копилке России увеличится – позже в воскресенье за золото поборятся еще одна российская рапиристка поборется за золото и тхэквондистка Татьяна Минина.

Токио, Наталья Петрова

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