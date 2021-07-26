Российские прыгуны в воду выиграли бронзу на Олимпиаде

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Эта награда стала восьмой для России на Олимпиаде.

Золото у спортсменов из Великобритании Том Дейли и Мэттью Ли, набравших 471,81 балла. Серебряные медали завоевали китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58). У российского дуэта 439,92 балла.

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Сейчас в активе российской сборной одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые награды. В медальном зачете Россия находится на седьмом месте. Первое место у КНР, в копилке которой шесть золотых, три серебряные и шесть бронзовых медалей. На второй строчке – США, на третьей – Япония. Далее идут Великобритания, Австралия и Южная Корея.

Токио, Наталья Петрова

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