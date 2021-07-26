Саблистки принесли России золото и серебро на Играх в Токио

Россиянка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую в финале соревнований в фехтовании на саблях на Олимпиаде. Финальный поединок завершился со счетом 15:11.

Таким образом, Позднякова принесла сборной России вторую золотую медаль на этих Играх в Токио. Для Великой это уже третье серебро на Олимпиадах.

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Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Франции Манон Брюне, одолевшая венгерку Анну Мартон – 15:6.

Ранее сегодня бронзовыми призерами Олимпиады стали российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев.

Всего на счету российской команды 10 медалей – два золота, пять серебряных наград и три бронзы.

Надо отметить, что София Позднякова – дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, четырехкратного олимпийского чемпиона в фехтовании на саблях.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 26.07.21

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