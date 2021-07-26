Российские гимнасты завоевали для команды третье золото Олимпиады

Мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командных соревнованиях в многоборье на Олимпийских играх в Токио. Это третье золото на счету России на этой Олимпиаде.

Российская команда в составе Артура Далалояна, Никиты Нагорного, Давида Белявского и Дениса Аблязина набрала 262,500 балла. Россияне завоевали высшую награду впервые с Олимпиады-1996.

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Серебро у представителей Японии (262,397), а бронзовыми призерами стали китайцы (261,894).

До этого в понедельник золото и серебро на Играх выиграли российские саблистки. Лучшей в фехтовании на саблях стала София Позднякова, серебряная награда досталась Софье Великой.

Таким образом, на счету российской команды уже 11 медалей – три золота, пять серебряных наград и три бронзы. В медальном зачете сборная Россия поднялась на четвертое место. Лидером является сборная США, завоевавшая 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. На втором месте – Япония, на третьем – Китай.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 26.07.21

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