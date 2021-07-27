Российские спортсмены завоевали еще два золота на Играх в Токио

Российские спортсмены в очередной день Олимпиады в Токио завоевали еще две золотые медали. Отличились команда гимнасток и тхэквондист Владислав Ларин.

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые стала обладательцей золота в командном многоборье на Олимпийских играх. Наша команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала в финале 169,528 балла.

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Серебро выиграла сборная США, бронза у спортсменок из Великобритании.

Надо отметить, что решающий поединок оказался драматическим по накалу страстей. Во время выступления на третьем снаряде – бревне – допустили падения Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Они упали с бревна друг за другом, получив небольшие баллы. Однако в дальнейших выступлениях российские гимнастки продемонстрировали отличные результаты, что позволило команде взять золото.

Напомним, что днем ранее золотые олимпийские медали завоевали российские гимнасты Никита Нагорный, Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, победив в командном турнире – впервые с 1996 года.

Сегодня еще одну золотую медаль выиграл российский тхэквондист Владислав Ларин. Он выступал в весовой категории свыше 80 кг. В решающем поединке россиянин одолел Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

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Золотая медаль Ларина стала седьмой для команды России на Олимпиаде в Токио. Сейчас на счету россиян 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды. В общем медальном зачете Россия находится на четвертом месте. Первые – японцы, вторые – спортсмены из США, третьи – представители КНР.

Токио, Наталья Петрова

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