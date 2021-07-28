Российские пловцы выиграли серебро в олимпийской эстафете

Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк стали серебряными призерами в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Золото выиграли британские пловцы, бронзу – австралийцы.

В финале российская команда показала результат 7 минут 1,81 секунды. Сборная Великобритании преодолела дистанцию за 6 мину 58,58 секунды, представители Австралии – за 7 минут 01,84 секунды.

Теперь в активе российских спортсменов на Играх в Токио 19 медалей – 7 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовые. В медальном зачете Олимпиады Россия остается на четвертом месте после Японии (1-е место), США и КНР.

Напомним, 27 июля Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 100 метров на спине. Эта медаль стала первой для российских пловцов на Олимпиадах с 1996 года. Серебро взял другой представитель России Климент Колесников, а бронза досталась американцу Райану Мерфи.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 27.07.21

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