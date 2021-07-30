Россиянка завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде

Россиянка Анна Пракатень финишировала второй в соревновании по академической гребле среди одиночниц на Олимпиаде в Токио. Золото завоевала новозеландка Эмма Твигг. Бронзовая медаль у Магдалены Лобниг из Австрии.

Российская спортсменка преодолела дистанцию за 7 минут 17,39 секунды, уступив победительнице 3,42 секунды. Представительница Австрии отстала от олимпийской на 5,75 секунды.

Как сообщал «Новый День», девятую золотую олимпийскую медаль команде России сегодня принес пловец Евгений Рылов. Он победил на дистанции 200 метров на спине. Занявший второе место американец Райан Мерфи отреагировал на победу россиянина заявлением о том, что не считает этот заплыв чистым, и напомнил о допинговом скандале, из-за которого российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом. В ответ Рылов подчеркнул, что выступает за чистый спорт и чистую конкуренцию. «Райан имеет полное право так думать. Как есть так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею», – цитирует пловца РИА «Новости».

В активе сборной России 30 медалей – 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Наша команда занимает четвертое место в медальном зачете после Китая, Японии и США.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 30.07.21

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