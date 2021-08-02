Еще две бронзы в копилке российских олимпийцев – в велогонках и гимнастике

Две бронзовые медали завоевали сегодня российские спортсмены на Олимпиаде в Токио. На этот раз – в велогонках и в спортивной гимнастике.

Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли третье место в женском командном спринте на Олимпиаде в Токио. В споре за третье место они опередили команду Нидерландов.

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Россиянки преодолели дистанцию за 32,252 секунды. Олимпийскими чемпионами стали спортсменки из Китая (31,895 секунды), серебряными призерами – сборная Германии (31,980).

Гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях.

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Бронзу также получит японка Маи Мураками. Обе спортсменки заработали за свое выступление одинаковое количество баллов – 14,166. Золото выиграла американка Джейд Кэри (14,366), второе место досталось итальянке Ванессе Феррари (14,200).

Ранее сегодня серебряную медаль в копилку сборной РФ принес стрелок Сергей Каменский.

Сейчас в активе сборной России 47 медалей – 12 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых.

Токио, Наталья Петрова

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