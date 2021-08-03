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Вторник, 3 августа 2021, 15:48 мск

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Российский борец Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады

Фото: olympic.ru

Российский борец Муса Евлоев завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде в Токио. Спортсмен принес сборной РФ 13-ю награду высшей пробы.

В финальном поединке он одолел обладателя золота Игр-2016 Артура Алексаняна из Армении.

До этого во вторник бронзовую олимпийскую медаль выиграл российский гимнаст Никита Нагорный в упражнениях на перекладине.

Всего в активе российских спортсменов 52 олимпийские медали – 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Российская команда вновь поднялась на пятое место в медальном зачете Игр в Токио.

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Метки / Олимпиада в Токио

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