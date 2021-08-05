Российские борцы завоевали золото и бронзу на Играх в Токио

Российский борец вольного стиля Завур Угуев выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 килограммов. Это вторая медаль высшей пробы для сборной России за сегодняшний день.

В финальной схватке россиянин победил индийца Кумара Рави со счетом 7:4.

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Надо отметить, что для 26-летнего чемпиона это первая олимпийская медаль в карьере. Ранее Угуев дважды побеждал на чемпионатах мира, а в прошлом году выиграл Кубок мира в Белграде.

Очередную бронзовую медаль в копилку российской команды принес борец вольного стиля Артур Найфонов, выступавший в весовой категории до 86 килограммов. Он оказался сильнее Джавраила Шапиева из Узбекистана – 2:0.

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Ранее сегодня золото взял россиянин Альберт Батыргазиев в соревнованиях по боксу в весе до 57 кг, а еще один российский спортсмен Глеб Бакши выиграл бронзовую медаль в боксе в весе до 75 кг.

На данный момент Россия с 57 олимпийскими наградами занимает пятое место в медальном зачете ОИ. На счету российском команды 16 золотых, 21 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 05.08.21

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