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Среда, 2 февраля 2022, 16:12 мск

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Требуют отдельный борт: хоккеисты России не хотят лететь в Пекин вместе с другими олимпийцами

Мужская хоккейная сборная России отказалась лететь в Пекин одним рейсом с другими олимпийцами. Спортсмены потребовали отдельный борт из-за опасения заразиться Covid-19, сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеистам пошли навстречу и организовали дополнительный рейс. Вылет намечен на вечер среды. Двумя часами ранее в Китай вылетят российские команды команды по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также отдельные спортсмены из сборных по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Напомним, что российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Добавим, первые случаи ковида выявлены в сборной Дании по хоккею. Два хоккеиста датской команды – нападающие Ник Олесен и Маттиас Асперуп – сдали положительные тесты по прилете в Пекин. Игроки помещены на карантин в отель и присоединятся к команде после того, как сдадут два отрицательных теста, говорится в сообщении национальной команды.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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