Шесть хоккеисток олимпийской сборной России ушли на карантин из-за Covid-19

Шесть хоккеисток олимпийской сборной России сдали положительные тесты на коронавирус в Пекине. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Бобарико. По его словам, всех шестеро спортсменок отправлены на карантин. В связи с выявленным в команде ковидом накануне хоккеисткам запретили ехать на тренировку, добавил тренер.

По словам Бобарико, коронавирус обнаружен у Ольги Сосиной, Людмилы Беляковой, Ангелины Гончаренко, Лианы Ганеевой, Екатерины Николаевой и ДианыФархутдиновой. Николаеву и Фархутдинову поместили в ковидарий, а остальные заразившиеся изолированы в другой гостинице, передает РИА «Новости».

Тем не менее Бобарико заявил, что инфицированные хоккеистки имеют шансы сыграть на Олимпиаде – некоторые спортсменки уже получили первые отрицательные тесты.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первым соперником женской сборной России по хоккею в групповом этапе турнира станет команда Швейцарии. Игра состоится 4 февраля.

Москва, Наталья Петрова

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