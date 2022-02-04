Российские фигуристы – вторые после первого дня командного турнира Олимпиады

Чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место по итогам короткой программы спортивных пар в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. По итогам трех видов программы российская сборная идет на втором месте.

Дуэт из России за свое выступление набрал 82,64 балла, уступив 0,19 балла китайской паре Суй Вэньцзин и Хай Цун. На третьем месте находятся американцы Алекса Шимека и Брендон Фрейзер (75 баллов).

Ранее российский танцевальный дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов заняли второе место по итогам ритм-танца на ОИ в Пекине, набрав 85,05 балла. Первое место у американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла). Третья место заняла итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83 балла).

В короткой программе среди мужчин российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место (95,81 балла). Первым стал американец Натан Чен (111,71 балла), на третьем месте японец Сёма Уно (105,46 балла).

В итоге после трех видов программы лидирует сборная США (28 баллов), за ней идут российская команда (26 баллов) и сборная Китая (21 балл).

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Добавим, что 6 февраля с короткой программой выступят фигуристки, а мужчины представят произвольную программу. 7 февраля женщины, а также спортивные и танцевальные пары выступят с произвольными программами.

Из-за санкций, введенных против России из-за допинговых скандалов после Олимпиады в Сочи, российские спортсмены на Играх в Пекине выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Сегодня на пекинском стадионе «Птичье гнездо» пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр. Среди лидеров стран, которые посетят торжественное действо, – президент РФ Владимир Путин, который уже прибыл в китайскую столицу. Сейчас глава российского государства проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Олимпиада продлится до 20 февраля. Спортсмены разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Пекин, Наталья Петрова

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