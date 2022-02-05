Россия завоевала первую медаль Олимпиады-2022

Сборная России завоевала первую награду Олимпийских Игр в Пекине. Серебряную медаль выиграла лыжница Наталья Непряева в гонке на 15 километров.

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Российская спортсменка на последних метрах дистанции смогла вырваться на второе место, уступив лишь лыжнице из Норвегии Терезе Йохауг. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер.

Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить 20 февраля. Более 5 тысяч спортсменов будут состязаться в 15-ти видах спорта. Будет разыграно 109 комплектов медалей. Россию представляют 212 спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна РФ будет звучать музыка Петра Чайковского. По оценке ОКР, российская команда способна завоевать порядка 30 медалей.

Пекин, Светлана Антонова

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