Российские биатлонисты завоевали «бронзу» пекинской Олимпиады

Российские биатлонисты заняли третье место в смешанной эстафете на пекинской Олимпиаде. На последнем этапе Эдуард Латыпов, уходивший на дистанцию с небольшим отрывом на первом месте, не смог удержать лидирующую позицию и уступил на последних метрах спортсменам из Норвегии и Франции.

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В итоге российская команда, в составе которой выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовую медаль, ставшей второй наградой олимпийской сборной РФ.

Ранее сегодня первую награду для сборной России – серебряную медаль – выиграла лыжница Наталья Непряева в гонке на 15 километров, уступив только норвежке Терезе Йщхауг.

Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить до 20 февраля. Более 5 тысяч спортсменов будут состязаться в 15-ти видах спорта. Будет разыграно 109 комплектов медалей. Россию представляют 212 спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна РФ будет звучать музыка Петра Чайковского. По оценке ОКР, российская команда способна завоевать порядка 30 медалей.

Пекин, Светлана Антонова

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