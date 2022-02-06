российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 6 февраля 2022, 19:43 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Российская спортсменка завоевала «бронзу» Олимпиады

Фото: официальный сайт Олимпийского комитета России

Российская спортсменка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль пекинской Олимпиады в соревнованиях в могуле (фристайл). Таким образом в активе команды Олимпийского комитета России пять наград – одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

Ранее сегодня лыжник Александр Большунов стал первым в гонке на 30 км (скиатлон), опередив более чем на минуту Дениса Спицова, который стал вторым.

Накануне лыжница Наталья Непряева завоевала «серебро». Российские биатлонисты в смешанной эстафете были третьими.

В неофициальном медальном зачете после двух дней Олимпиады сборная России, завоевав больше всех медалей, занимает третье место. На втором – Швеция с двумя золотыми наградами. Лидирует Норвегия, у которой два «золота» и одна «бронза».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Олимпиада

Олимпиада: лыжник Большунов выиграл первое «золото» для России / Российские биатлонисты завоевали «бронзу» пекинской Олимпиады / Россия завоевала первую медаль Олимпиады-2022 / Фигурист из Украины заявил о свободе спортсменов говорить на русском языке / Российские фигуристы – вторые после первого дня командного турнира Олимпиады / Стали известны имена знаменосцев российской команды на пекинской Олимпиаде / Правительство установило премии призерам пекинской Олимпиады / Сюрпризы возможны всегда: Россия способна попасть в число фаворитов пекинской Олимпиады

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Спорт, Олимпиада,