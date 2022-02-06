Российская спортсменка завоевала «бронзу» Олимпиады

Российская спортсменка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль пекинской Олимпиады в соревнованиях в могуле (фристайл). Таким образом в активе команды Олимпийского комитета России пять наград – одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

Ранее сегодня лыжник Александр Большунов стал первым в гонке на 30 км (скиатлон), опередив более чем на минуту Дениса Спицова, который стал вторым.

Накануне лыжница Наталья Непряева завоевала «серебро». Российские биатлонисты в смешанной эстафете были третьими.

В неофициальном медальном зачете после двух дней Олимпиады сборная России, завоевав больше всех медалей, занимает третье место. На втором – Швеция с двумя золотыми наградами. Лидирует Норвегия, у которой два «золота» и одна «бронза».

Москва, Светлана Антонова

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