Россиянки и канадки вышли на матч по хоккею в медицинских масках

Хоккейный матч между сборными Канады и России начался с задержкой на 40 минут. Канадки отказались выходить на лед без проверки россиянок на Covid-19.

Канадская сборная потребовала показать результаты утренних тестов россиянок на коронавирус. Но сборную РФ проверяли накануне, и утром тесты не делались. Тогда канадки отказались выходить на лед после разминки.

Руководство команд и организаторы 40 минут вели переговоры, чтобы матч состоялся. Канадская сторона согласилась играть, но обе команды вышли на лед в медицинских масках. При этом, канадок не оштрафовали за самовольный уход с площадки, пишет «Спорт-Экспресс».

На момент написания новости закончился первый период матча между командами России и Канады. В российских воротах оказались две шайбы авторства Сары Нурс и Сары Филье.

Пекин, Наталья Рязанова

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