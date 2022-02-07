Россиянки и канадки вышли на матч по хоккею в медицинских масках

Хоккейный матч между сборными Канады и России начался с задержкой на 40 минут. Канадки отказались выходить на лед без проверки россиянок на Covid-19.
Канадская сборная потребовала показать результаты утренних тестов россиянок на коронавирус. Но сборную РФ проверяли накануне, и утром тесты не делались. Тогда канадки отказались выходить на лед после разминки.
Руководство команд и организаторы 40 минут вели переговоры, чтобы матч состоялся. Канадская сторона согласилась играть, но обе команды вышли на лед в медицинских масках. При этом, канадок не оштрафовали за самовольный уход с площадки, пишет «Спорт-Экспресс».
На момент написания новости закончился первый период матча между командами России и Канады. В российских воротах оказались две шайбы авторства Сары Нурс и Сары Филье.
Пекин, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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