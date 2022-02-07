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Понедельник, 7 февраля 2022, 18:37 мск

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Россия завоевала седьмую медаль Олимпиады

Фото: официальный сайт Олимпийского комитета России

Российские летающие лыжники завоевали серебряную медаль пекинской Олимпиады в смешанных командных соревнованиях участием мужчин и женщин, которые проводились впервые в истории зимних Игр. Призерами стали Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

Telegram: ФОТО

Российские спортсмены уступили только прыгунам с трамплина из Словении. В истории Олимпиад в период в СССР был только один чемпион – Владимир Белоусов, который завоевал золото Игр 1968 года в прыжках с большого трамплина. Россияне такого успеха еще не добивались.

В активе команды РФ, выступающей под флагом Олимпийского комитета, теперь оказалось больше всего медалей по сравнению с соперниками – семь: две золотые, три серебряные и две бронзовые.

В неофициальном зачете пекинских Игр Россия остается на втором месте. Лидирует сборная Швеции, у которой всего три медали, но все они – высшего достоинства.

Пекин, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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