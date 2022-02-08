Российский сноубордист завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. Это третья олимпийская награда спортсмена.

35-летний Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера в борьбе за третье место. Золото досталось австрийцу Бенджамину Карлу, вторым финишировал словенец Тим Мастнак.

Таким образом, сборная России занимает третье место в неофициальном медальном зачете. На счету россиян две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Лидирует Китай (3-2-0), второе место занимает Швеция (3-0-1).

Тем временем, другой российский сноубордист Дмитрий Карлагачев вынужден пропустить Олимпийские игры в Пекине из-за коронавируса, сообщает «Матч ТВ». «У Димы Карлагачева положительный тест на коронавирус, поэтому он не смог выйти на квалификацию. Чувствует он себя хорошо», – приводит телеканал слова представителя тренерского штаба.

Зимняя Олимпиада-2022 проходит c 4 по 20 февраля, Паралимпиада – с 4 по 13 марта.

Пекин, Зоя Осколкова

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