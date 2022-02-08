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Вторник, 8 февраля 2022, 17:58 мск

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Россия завоевала историческую медаль Олимпиады

Фото: официальный сайт Олимпиады в Пекине

Российская спортсменка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль пекинской Олимпиады в санном спорте. Эта награда стала первой для россиян в этом виде программы за всю историю – ранее это удавалось только советским саночницам в 1980 году.

Telegram: ФОТО

Российская саночница, выступавшая после перелома ноги, уступила только спортсменкам из Германии – Натали Гайзенбергер и Анне Беррейтер.

Бронзовая награда Ивановой стала десятой для российской команды, выступающей под флагом Олимпийского комитета. Ранее сегодня бронзовые медали завоевали также лыжник Александр Терентьев и сноубордист Виктор Уайлд.

По количеству медалей россияне остаются на первом месте, но в общем неофициальном зачете переместились на 7 место. Лидерами пекинских Игр пока оказались спортсмены из Швеции, в активе которых 4 золотые награды.

Источник: официальный сайт Олимпиады-2022

Пекин, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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