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Среда, 9 февраля 2022, 17:34 мск

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«Бронза» в шорт-треке: Россия завоевала 11-ю медаль Олимпиады

Фото: Олимпийский комитет России

Российский спортсмен Семен Елистратов стал бронзовым призером пекинской Олимпиады в соревнованиях по шорт-треку в забеге на 1500 метров. Его награда стала одиннадцатой по счету для команды РФ.

В финальном забеге, в который вышли десять спортсменов, Елистратов показал результат в 2 минут 9,267 секунды. Победу одержал кореец Хван Дэ Хон (2:9,219), «серебро» у канадца Стивена Дюбуа (2:09,254).

Telegram: ФОТО

Российская команда по-прежнему лидирует по количеству завоеванных наград, однако в неофициальном медальном зачете остается на восьмом месте. На первом месте пока сборная Норвегии, в активе которой четыре «золота», два «серебра» и четыре «бронзы».

Источник: официальный сайт Олимпиады-2022

Пекин, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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