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Пятница, 11 февраля 2022, 13:07 мск

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Лыжник Большунов принес России 12-ю медаль Олимпиады

Фото: официальный сайт Олимпийского комитета России

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль пекинской Олимпиады в гонке на 15 километров классическим стилем. Россиянин уступил только финскому спортсмену Иво Нисканену.

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Как уточнили в Олимпийском комитете России, для 25-летнего Большунова это «серебро» стало шестой олимпийской медалью в карьере. Ранее в Пекине спортсмен выиграл скиатлон (гонку на 30 км). На Играх-2018 в Пхенчхане он трижды становился серебряным призером и завоевал «бронзу» в личном спринте.

Награда Большунова стала 12-й для российской команды, в активе которой два «золота», четыре «серебра» и шесть бронзовых медалей. В неофициальном зачете сборная Олимпийского комитета России занимает восьмое место.

На первом месте команда Германии, у которой шесть золотых наград и три «серебра».

Пекин, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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