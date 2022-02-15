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Вторник, 15 февраля 2022, 12:15 мск

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Российские биатлонисты упустили олимпийское золото на последней стрельбе

Фото: t.me/olympic_russia

Российские биатлонисты стали бронзовыми призерами Олимпиады в эстафете.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова лидировала на протяжении всей гонки. Команду подвел Эдуард Латыпов: на последнем огневом рубеже спортсмен допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга. По итогам гонки он финишировал третьим, пропустив вперед команды Норвегии и Франции. Норвежцы стали победителями, серебро завоевали французы. Российская команда отстала от олимпийских чемпионов на 45,3 секунды, французская сборная – на 27,4 секунды.

Сегодняшняя награда стала третьей для российских биатлонистов на Играх в Пекине. Ранее россияне стали третьими в смешанной эстафете. Также Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования.

Женская эстафетная гонка пройдет 16 февраля.

В неофициальном медальном зачете сборная России опустилась на девятое место: у наших олимпийцев четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Пекин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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