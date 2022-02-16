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Среда, 16 февраля 2022, 14:23 мск

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Олимпиада-2022: российские биатлонистки заняли второе место в эстафете

Фото: t.me/olympic_russia

Российская женская команда завоевала серебряную медаль пекинской Олимпиады в эстафете. Россиянки непродолжительное время лидировали в гонке, однако, как и мужская команда, в результате промахов в стрельбе потеряли шансы на победу.

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В составе российской команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Резцовой удалось вывести россиянок на первое место после второго этапа, однако на третьем – Миронова после стрельбы из положения стоя получила штрафной круг и выбыла из числа претенденток на «золото».

Победу одержала сборная Швеции, третье место у команды Германии.

В настоящее время российская команда по количеству олимпийских наград остается на втором месте с 21 медалью – четыре золотые, восемь серебряных и девять бронзовых. В неофициальном зачете россияне на 9 месте. В неофициальном зачете абсолютным лидером является Норвегия, у которой 21 медаль – 12 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

Пекин, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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