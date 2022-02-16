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Среда, 16 февраля 2022, 14:23 мск

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Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады

Фото: olympic.ru/

Российские хоккеисты обыграли Данию и вышли в полуфинал Олимпийских игр. Соперник России определится позднее.

Встреча в четвертьфинале завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В российской команде шайбы забросили Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35-я) и Вячеслав Войнов (56-я).

Сегодня предстоит сыграть Финляндии со Швейцарией и Швеции с Канадой. Одна из этих команд станет соперником россиян в полуфинале, который состоится в пятницу.

Напомним, сборная России – действующий олимпийский чемпион. В финале Игр-2018 в Пхенчхане национальная команда обыграла немцев. В настоящее время в копилке россиян четыре золотые, восемь серебряных и девять бронзовых наград. Это девятое место в медальном зачете.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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