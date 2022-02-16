Российский фристайлист завоевал «бронзу» Олимпиады

Российский спортсмен Илья Буров завоевал бронзовую медаль пекинской Олимпиады в соревнованиях фристайлистов в лыжной акробатике. Россиянин уступил только победителю из Китая Ци Гуанпу и серебряному призеру из Украины Александру Абраменко.

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Награда Бурова стала 24-й для российской команды, в активе которой теперь четыре золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых медалей.

По общему количеству наград команда Олимпийского комитета России остается на втором месте, а в общем зачете, в котором приоритет имеют золотые награды, – на девятом.

Абсолютным лидером Игр-2022 является Норвегия, у которой 28 медалей – 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

Пекин, Светлана Антонова

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