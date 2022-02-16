российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 февраля 2022, 16:06 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Российский фристайлист завоевал «бронзу» Олимпиады

Фото: t.me/olympic_russia

Российский спортсмен Илья Буров завоевал бронзовую медаль пекинской Олимпиады в соревнованиях фристайлистов в лыжной акробатике. Россиянин уступил только победителю из Китая Ци Гуанпу и серебряному призеру из Украины Александру Абраменко.

Telegram: ФОТО

Награда Бурова стала 24-й для российской команды, в активе которой теперь четыре золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых медалей.

По общему количеству наград команда Олимпийского комитета России остается на втором месте, а в общем зачете, в котором приоритет имеют золотые награды, – на девятом.

Абсолютным лидером Игр-2022 является Норвегия, у которой 28 медалей – 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

Пекин, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Олимпиада

«Бронза»: лыжники принесли России еще две медали Олимпиады / Свердловские биатлонистки завоевали олимпийское серебро в эстафете / Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады / Олимпиада-2022: российские биатлонистки заняли второе место в эстафете / Российские конькобежцы завоевали серебро Олимпиады в командной гонке / Российские биатлонисты упустили олимпийское золото на последней стрельбе / Фигуристку Валиеву допустили к Олимпиаде, но награждения пока не будет / Россия получила первую в истории олимпийскую медаль в пасьютах у мужчин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Спорт, Олимпиада,