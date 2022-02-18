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Пятница, 18 февраля 2022, 11:35 мск

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Фристайлист Сергей Ридзик взял бронзу на Играх в Пекине

Фото: olympic.ru

Фристайлист Сергей Ридзик стал третьим в соревнованиях по ски-кроссу. Это 27-я награда России на Олимпийских играх в Пекине.

Золотую медаль завоевал швейцарец Райан Регез, второе место занял его соотечественник Алекс Фива.

В настоящее время в копилке российской команды на Олимпиаде-2022 пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград. Россия занимает девятое место в общем медальном зачете.

Стоит отметить, что Ридзик уже выигрывал бронзу на Играх в Пхенчхане. Он очень быстро восстановился после тяжелейшей травмы – смещение двух позвонков. Кроме того, в активе 29-летнего спортсмена одна победа и две серебряные медали на этапах Кубка мира.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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