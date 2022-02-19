Россияне завоевали золото и серебро в лыжном марафоне

Российские спортсмены заняли первые два места в лыжном марафоне на Олимпиаде в Пекине. Золото завоевал Александр Большунов, серебро – Иван Якимушкин.

Старт гонки перенесли с 09:00 на 10:00 (мск) из-за плохой погоды, кроме того, дистанция марафона была сокращена с 50 до 30 км. В соревнованиях приняли участие четверо россиян: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов.

Как объяснил главный координатор комиссии Олимпиады в Пекине Хуан Антонио Самаранч-младший, решение об изменении дистанции из-за плохих погодных условий принимается не впервые. «Но, коллеги, надо понимать, что это зимние Игры, и мы не можем бороться с зимой, снегом и ветром. Мы должны отмечать тот факт, что зима привносит в спорт то разнообразие, которого нет в летних Играх», – приводит слова Самаранча-младшего ТАСС.

В результате Большунов выиграл золотую медаль, преодолев дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Якимушкин стал вторым, Мальцев пришел четвертым, Спицов – шестым.

Таким образом, у российской сборной 29 наград на Олимпиаде-2022: 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых.

Пекин, Зоя Осколкова

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