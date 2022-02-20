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Воскресенье, 20 февраля 2022, 14:16 мск

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Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде

Фото: olympic.ru

Сборная России уступила Финляндии в финальном матче мужского хоккейного турнира Олимпиады-2022. Финны одержали победу со счетом 2:1.

Россияне встречались со сборной Финляндии на Олимпийских играх восемь раз, из них наши хоккеисты проиграли в шести матчах. При этом финны впервые в своей истории стали олимпийским чемпионами, тогда как Россия девять раз брала золото с учетом побед СССР.

Финляндия ни разу не потерпела поражение на пути за золотой медалью. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).

По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе. В плей-офф РФ победила Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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